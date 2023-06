Berrechid : Un inspecteur de police contrait d’utiliser son arme de service pour interpeller un individu ayant mis en danger la sécurité des citoyens et de policiers

mardi, 27 juin, 2023 à 13:38

Berrechid – Un inspecteur de police relevant du district provincial de la Sûreté nationale de Berrechid a été contraint, mardi matin, d’utiliser son arme de service pour interpeller un individu recherché, en état de forte impulsivité et qui mettait sérieusement en danger la sécurité des citoyens et de policiers à l’aide d’une arme blanche, apprend-on de source sécuritaire.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que les éléments de la police judiciaire sont intervenus pour arrêter le mis en cause, objet de deux avis de recherche pour coups et blessures à l’aide de l’arme blanche et de trafic de drogues, qui a opposé une farouche résistance à l’aide d’une arme blanche, blessant un policier, ce qui a contraint l’inspecteur de police d’utiliser son arme de service et de tirer deux balles de sommation, relève la même source.

L’usage de l’arme de service a permis de neutraliser le danger et d’interpeler le mis en cause qui a tenté de fuir à travers le toit d’une institution publique, précise la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée par le parquet compétent, afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire, ainsi que tous les faits criminels qui lui sont reprochés, conclut-on.