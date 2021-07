Berrechid: un officier de police contraint d’utiliser son arme pour interpeller deux multirécidivistes (DGSN)

mardi, 13 juillet, 2021 à 17:00

Rabat – Un officier de police principal exerçant au district provincial de sûreté de Berrechid a été contraint, mardi, de faire usage de son arme de service, lors d’une intervention sécuritaire, pour interpeller deux frères multirécidivistes qui étaient dans un état de forte impulsion et ont refusé d’obtempérer en opposant une résistance farouche et en exposant des policiers à une agression sérieuse et imminente à l’aide d’armes blanches.

Les services de la sûreté nationale avaient reçu un appel via le numéro de secours “19”, selon lequel le premier suspect a causé des dégâts matériels à une voiture stationnée sur l’avenue Ibrahim Roudani, ce qui a nécessité l’intervention d’une patrouille de police, face à laquelle le prévenu a opposé une résistance violente, soutenu par son frère qui a blessé un fonctionnaire de police au niveau du cou et de l’avant-bras à l’aide d’un outil tranchant, contraignant ainsi ce dernier à faire usage de son arme de service et de tirer deux balles de sommation dans l’air, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Face à leur refus d’obtempérer, l’officier de police principal a tiré, à titre de sommation, deux balles supplémentaires, dont les fragments ont accidentellement blessé deux citoyens qui se trouvaient près du lieu de l’intervention, ce qui a nécessité leur évacuation, en compagnie du policer blessé, à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, ajoute la DGSN.

L’intervention sécuritaire a permis d’appréhender les deux suspects âgés de 25 et 30 ans, de neutraliser le danger et de saisir les armes blanches utilisées dans cette agression, précise le communiqué.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et d’identifier l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, conclut la DGSN.