Bien-être: Le jeûne, une purification du corps et de l’âme

jeudi, 23 mars, 2023 à 10:41

Par : Sofia EL AOUNI

Rabat – Considéré comme l’un des cinq piliers de l’Islam, le jeûne est une expérience principalement associée à la purification du corps et de l’esprit, qui aiguise les sens et libère le corps du poids de la nourriture et de la digestion.