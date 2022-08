Bilan hebdomadaire des accidents de la circulation: 31 morts et 2.134 blessés

mardi, 30 août, 2022 à 19:36

Rabat – Trente et une personnes sont décédées et 2.134 autres ont été blessées, dont 81 dans un état grave, suite à 1.570 accidents de la circulation survenus dans le périmètre urbain durant la semaine allant du 22 au 28 août courant.

Ces accidents sont dus successivement, entre autres, à l’inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l’excès de vitesse, à la non-vigilance des piétons, au non-respect de la distance de sécurité, au changement de direction sans usage du clignotant, au défaut de maîtrise des véhicules, au changement de direction non-autorisé, au non-respect de l’arrêt au stop, à la conduite en état d’ébriété, au non-respect du feu rouge, à la circulation sur la voie gauche, aux dépassements défectueux et à la circulation en sens interdit, selon un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) parvenu mardi à la MAP.

Sur le registre du contrôle et de la répression des infractions au niveau du trafic et de la circulation, les services de sûreté ont établi 46.761 contraventions et dressé 6.647 procès-verbaux transmis au parquet, indique le communiqué qui fait état, par ailleurs, du recouvrement de 40.114 amendes transactionnelles.

Les recettes issues de ces contraventions se chiffrent à 8.647.200 dirhams, précise le communiqué, ajoutant que l’ensemble des interventions ont permis la mise en fourrière municipale de 5.029 véhicules, la saisie de 6.647 documents ainsi que le retrait de la circulation de 369 véhicules.