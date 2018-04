Biographie de M. Othamne Bahnini, ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Portugal

vendredi, 20 avril, 2018 à 20:12

Rabat – M. Othmane Bahnini que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé ambassadeur du Maroc en République du Portugal est né le 17 janvier 1964.

Titulaire d’une licence de l’Ecole nationale d’administration publique de Rabat (1987) et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées au Centre d’études diplomatiques et stratégiques de Paris (1989), M. Bahnini a occupé plusieurs fonctions dont celles de secrétaire des Affaires étrangères à la direction des organisations internationales et de secrétaire des Affaires étrangères à l’ambassade du Maroc en France.

M. Bahnini a été également chef de division chargé de l’Europe méditerranéenne en 2005 et chef de mission adjoint à l’ambassade du Maroc au Royaume-Uni entre 2009 et 2016.