Biographie du Général de Corps d’Armée Belkhir El Farouk, nouvel Inspecteur Général des FAR

mercredi, 15 septembre, 2021 à 22:10

Rabat – Le Général de Corps d’Armée Belkhir El Farouk, que SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales (FAR), a nommé Inspecteur Général des FAR, est né en 1948.

Lauréat de l’Académie Royale Militaire (Infanterie), le Général de Corps d’Armée Belkhir El Farouk, également Commandant la Zone Sud, compte une expérience d’environ 52 ans dans le domaine militaire, dont plus de 40 ans dans la Zone Sud.

Il est titulaire du diplôme d’application infanterie et instructeur commando (France) ainsi que du diplôme “enseignements militaires” (Cours État-major).

Le Général de Corps d’Armée Belkhir El Farouk avait occupé plusieurs postes de responsabilité militaire, notamment au 13ème bataillon d’Infanterie, aux 4ème et 6ème régiments d’Infanterie motorisée, au bataillon du Quartier Général, au premier bataillon des Skieurs, à la 10ème brigade d’Infanterie motorisée, à la 7ème brigade d’Infanterie mécanisée, à la 3ème Compagnie du Quartier Général et aux bataillons du Quartier Général et du soutien de Théâtre.

Marié et père de trois enfants, le Général de Corps d’Armée Belkhir El Farouk est détenteur de plusieurs hautes décorations, dont le Wissam Al Arch grade Commandeur.