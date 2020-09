Biographie de M. Abdelaziz Bendou, nouveau président de l’Université Ibn Zohr d’Agadir

dimanche, 13 septembre, 2020 à 18:54

Agadir – M. Abdelaziz Bendou, qui a été installé vendredi nouveau président de l’Université Ibn Zohr d’Agadir par le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, est né en 1965 à Taroudant.

Titulaire d’un Doctorat d’État, M. Bendou a poursuivi ses études supérieures dans plusieurs spécialités à l’université où il a obtenu des diplômes supérieurs notamment un Master en audit et management de l’environnement et un autre en planification et gestion touristique, en plus d’un auditeur certifié du système de management de l’environnement.