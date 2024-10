Biographie de M. Nouaman Al Aissami, nouveau directeur du Fonds de Solidarité contre les Evènements Catastrophiques

vendredi, 18 octobre, 2024 à 22:42

Rabat – M. Nouaman Al Aissami, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé, vendredi, directeur du Fonds de Solidarité contre les Evènements Catastrophiques, est titulaire d’un diplôme du cycle supérieur de gestion de l’ISCAE et est diplômé des Etudes supérieures en mathématiques appliquées, option analyse numérique et statistiques.

M. Al Aissami occupait depuis 2023 le poste d’adjoint du Directeur du trésor et des Finances extérieures, chargé du Pôle Secteur Financier.

Entre 2007 et 2013, il a exercé en tant que chef de la Division du Crédit à la Direction du Trésor et des Finances extérieures, après avoir occupé entre 2004 et 2007 les postes de chef de Service du Crédit immobilier et industriel à la Direction du Trésor et des Finances extérieures, et celui de chef de service de l’analyse financière du secteur public local, à la Trésorerie générale du Royaume entre 2002 et 2004.

Aussi, il a été, entre 1997 et 2002, cadre au service de la Trésorerie publique à la Direction du Trésor et des Finances extérieures.