Biographie de M. Said Laith, nouveau Directeur général de l’Agence de Développement du Haut Atlas

vendredi, 18 octobre, 2024 à 23:59

Rabat – M. Said Laith que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé, vendredi, Directeur général de l’Agence de Développement du Haut Atlas est Ingénieur Génie Rural, diplômé de l’Institut Agronomique et Vétérinaire.

Avant sa nomination, M. Laith était depuis 2015 Directeur du Développement de l’Espace Rural et des Zones de Montagnes au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Entre 2010 et 2015, il a occupé le poste de Directeur Régional de l’Agriculture dans la région de Taza-Taounate-Al Hoceima, après avoir été chef de service à la direction de l’Irrigation entre 2009 et 2010.

Avant 2009, il était chef de service à l’Administration du Génie Rural au ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime.