Biographie de M. Samir Ahid, nouveau directeur de l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé

vendredi, 18 octobre, 2024 à 22:57

Rabat – M. Samir Ahid, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé, vendredi, directeur de l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé, est titulaire d’un Doctorat en pharmacie de la Faculté de médecine et de pharmacie (Université Mohammed V- Rabat) et d’un diplôme national de spécialité en pharmacie industrielle de la Faculté de médecine et de pharmacie – Rabat.

Il est également titulaire d’un diplôme universitaire de pharmaco-économie des médicaments et dispositifs médicaux de l’Université Paris Descartes et d’un diplôme d’université -Health Economics and Autcomes Research- de l’Université de Washington.

Depuis 2023, il est doyen de la Faculté Euromed de Pharmacie de Fès. De 2017 à cette date, il a été doyen fondateur honoraire de la Faculté de pharmacie à l’Université Mohammed V des Sciences de la santé de Casablanca.

Entre 2015 et 2017, M. Ahid, membre de l’Académie française de pharmacie depuis 2009, a exercé comme directeur adjoint de l’hôpital El Ayachi, Centre hospitalier Ibn Sina – Rabat.

Depuis 2015, il est président et fondateur de la Société marocaine de l’Economie des produits de Santé, après avoir occupé depuis 2009, le poste de Professeur de l’Enseignement supérieur de pharmacologie.