Biographie de M. Tarik Moufaddal, nouveau PDG de MASEN

samedi, 1 juin, 2024 à 19:04

Rabat – M. Tarik Moufaddal, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé samedi Président-Directeur Général de Moroccan Agency for Sustainable Energy (MASEN), est titulaire d’un Master en sciences de l’Ecole des Mines de Paris et d’un diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs.

Jusqu’à sa nomination par le Souverain, M. Moufaddal a assuré les fonctions de Directeur Solutions de Mobilité France à Total Energies.

Il a occupé plusieurs autres postes, notamment en tant que Directeur Général de Total Energies Tanzanie (2019-2022), Manager de projets M&A et Stratégie à Total Energies France (2013-2015), Supply Manager à Total Energies Afrique (2011-2013) et Strategy and Business Development Manager à Air Total International (2007-2011).