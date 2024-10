Biographie de Mme Latifa Moftaqir, nouvelle Directrice d'”Archives du Maroc”

vendredi, 18 octobre, 2024 à 23:24

Rabat – Mme Latifa Moftaqir, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommée, vendredi, nouvelle Directrice d’Archives du Maroc est titulaire d’un Diplôme des études supérieures de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine.

Mme Moftaqir est également titulaire d’un diplôme des études supérieures de l’Institut national d’aménagement et d’urbanisme et d’un mastère en Management Public de l’ISCAE.

Jusqu’à sa nomination par le Souverain, Mme Mftaqir occupait depuis 2019 le poste de Directrice du Livre, des Bibliothèques et des Archives au département de la Culture relevant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Entre 2014 et 2019, elle avait occupé le poste de directrice régionale du département de la Culture de Rabat-Salé-Kénitra et, entre 2012 et 2014, celui de chef de la Division de la Coopération au département de la Culture.

Elle a aussi été chef du service de la coopération internationale – Département de la Culture entre 2005 et 2014.