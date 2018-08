Biographie officielle de M. Mohamed Benchaaboun, nommé par SM le Roi ministre de l’Economie et des Finances

lundi, 20 août, 2018 à 22:48

Rabat – M. Mohamed Benchaaboun que SM le Roi Mohammed VI a nommé lundi ministre de l’Economie et des Finances, est âgé de 56 ans.

M. Benchaaboun avait été nommé par SM le Roi en septembre 2003 Directeur général de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), poste qu’il a assuré jusqu’en février 2008, lorsqu’il a été nommé par le Souverain Président directeur général de la Banque centrale populaire (BCP).

M. Benchaaboun a occupé auparavant plusieurs postes de responsabilité, dont la direction industrielle du groupe Alcatel Alsthom au Maroc.

Membre actif des milieux associatifs et institutionnels, il a été notamment, président de la Confédération internationale des Banques populaires de 2012 à 2015 et Président du réseau francophone de régulation des télécommunications de 2005 à 2006.

Il est également membre du Conseil Economique, Social et Environnemental et membre des Conseils de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement.

En avril 2010, M. Benchaaboun a été décoré par Sa Majesté le Roi du Ouissam Al-Arch de l’ordre de chevalier.

Il est Lauréat de l’Ecole nationale supérieure des télécommunications de Paris.

M. Benchaaboun est père de deux enfants.