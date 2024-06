Biographie de Tarik Hammane, nouveau Directeur général de l’ONEE

samedi, 1 juin, 2024 à 18:58

Rabat – M. Tarik Hammane, que SM le Roi Mohammed VI a nommé samedi directeur général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau portable (ONEE), est titulaire d’un master spécialisé en génie des systèmes automatisés de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon.

Ingénieur en génie électrique (INSA-Lyon), M. Hammane occupait, depuis 2023, le poste de directeur général délégué de MASEN.

Il a exercé, en 2022, en tant que vice-président en charge des activités de développement hydrogène de TOTAL Eren et directeur général des filiales Afrique du Nord dans le même groupe.

Entre 2017 et 2022, M. Hammane a occupé le poste de directeur de développement chez MASEN, après avoir assuré, entre 2009 et 2017, les fonctions de directeur des projets et du programme production à l’ONEE.

Il a été, de 2007 à 2009, chef de la division Turbines à gaz à l’Office National de l’Electricité et de l’Eau portable.