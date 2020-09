Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : 390 affaires enregistrées en 2019 et 2020

mercredi, 23 septembre, 2020 à 18:54

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), la Société d’Aménagement et de Développement Vert (SADV) et MENARA- Holding viennent de signer à Benguérir (province de Rehamna), une convention de partenariat qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les trois parties en vue de consolider le développement durable et renforcer la recherche technique.