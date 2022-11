La bonne gouvernance et la protection des données à caractère personnel est une affaire de tous (Médiateur du Royaume)

vendredi, 11 novembre, 2022 à 10:43

Rabat – La question de la bonne gouvernance et de la protection des données à caractère personnel “est une affaire à laquelle nous devons tous contribuer”, a affirmé, jeudi à Rabat, le Médiateur du Royaume du Maroc, Mohamed Benalilou.

Lors de la séance d’ouverture d’une journée d’études organisée par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, la Présidence du Ministère public, le Médiateur du Royaume et la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) sous le thème “La coordination institutionnelle : vers une vision commune pour la consécration de la gouvernance des services publics et la protection des données à caractère personnel”, M. Benalilou a relevé que cette rencontre incarne concrètement les valeurs de la coordination institutionnelle comme “la soudure reliant les fonctions des différentes institutions qui travaillent au service du citoyen, et qui dégage les zones d’ombre et les situations embarrassantes qu’elles peuvent induire, dont le tribut est payé souvent par le citoyen”.

“La diversité de nos backgrounds professionnels et fonctionnels fait de cette rencontre l’occasion idoine d’assurer l’interopérabilité tant souhaitée, pour une gouvernance multidimensionnelle des services publics qui transcende les limites terminologiques et conceptuelles, vers une compréhension commune des domaines, mécanismes et limites d’intervention”, a-t-il souligné.

Le concept d’indépendance organisationnelle ne devrait jamais écarter la possibilité d’investir davantage dans les liens reliant les fonctions de toutes les autres institutions constitutionnelles et nationales concernées par la question de la gouvernance, a relevé M. Benalilou.

Dans ce contexte, il a estimé qu’il était nécessaire de travailler collectivement pour gagner la confiance des citoyens, d’autant plus qu’il existe de réels défis en matière de services publics, dus à plusieurs facteurs, dont “la divergence des procédures des instances ou des des groupes concernés, ce qui conduit à des représentations sociales inattendues, voie non désirées.

Cette journée d’études constitue une expression manifeste d’un changement clair d’attitude par rapport à la gouvernance des services publics et son rapport avec le développement durable, a-t-il poursuivi, souhaitant qu’elle constitue “une occasion d’établir une réflexion commune autour des différentes intersections possibles dans le performance de nos institutions”

Cette rencontre, à laquelle ont pris part des experts, des représentants du ministère de la Justice et des différentes instances et institutions constitutionnelles et des acteurs de la société civile, s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, la Présidence du ministère public, l’Institution du Médiateur du Royaume et la CNDP en vue de consacrer la gouvernance et la protection des données à caractère personnel selon une vision unifiée.

Les participants à la réunion se sont concentrés sur l’étude d’un certain nombre de sujets liés à la protection des données personnelles, à travers deux axes : Les données en relation avec l’approche de la gouvernance et le renforcement de la protection de ces données.