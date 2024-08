Bouarfa: Inauguration d’un centre social d’accueil des personnes âgées

jeudi, 1 août, 2024 à 15:03

Bouarfa- Un centre social pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées a été inauguré lundi à Bouarfa, dans la province de Figuig, à l’occasion de la Fête du Trône.

Inauguré par le gouverneur de la province de Figuig, Mohamed Darham, qui était accompagné notamment du président du Conseil provincial, d’élus et des acteurs de la société civile, ce centre s’inscrit dans le cadre de la troisième phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), lancée par SM le Roi Mohammed VI le 19 septembre 2018.

Cet établissement social a pour objectif de doter les personnes âgées de la province de structures d’accueil, d’améliorer leurs conditions d’hébergement et de contribuer à la réalisation des objectifs de l’INDH en prenant en charge les catégories vulnérables.

La réalisation de ce centre a coûté 2,75 millions de dirhams, assurés dans le cadre du deuxième programme de l’INDH (accompagnement des personnes en situation de précarité), en partenariat avec l’Agence pour la Promotion et le Développement Économique et social de la Préfecture et des Provinces de la Région Orientale et l’Entraide nationale.

Le centre dispose d’une série d’installations nécessaires, notamment des dortoirs pour les femmes et les hommes, un restaurant et une salle de rééducation médicale.