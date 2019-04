Bouarfa: L’Oriental Express relancé

lundi, 1 avril, 2019 à 22:37

Le Comité régional des parcours pastoraux a tenu, lundi au siège de la wilaya Souss-Massa et de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, une réunion élargie, consacrée à la mise en oeuvre optimale de la loi 113-13 sur la transhumance Pastorale, la gestion et l’aménagement des espaces pastoraux et des pâturages forestiers.