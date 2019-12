Bouarfa : M. El Ktiri souligne le grand intérêt accordé à l’amélioration des conditions de la famille de la résistance

samedi, 28 décembre, 2019 à 14:51

Bouarfa – Le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri a souligné, vendredi à Bouarfa, l’intérêt particulier accordé à l’amélioration de la situation matérielle et sociale des membres de la famille de la résistance et de l’armée de libération.

Intervenant lors d’une rencontre de communication en célébration des batailles de Jbel Baddou, M. El Ktiri a passé en revue les multiples initiatives menées par le Haut commissariat qui se met constamment au chevet de la famille de la résistance et de l’armée de libération.