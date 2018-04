Boujdour abrite la 5ème rencontre provinciale d’information et d’orientation scolaire et professionnelle

dimanche, 29 avril, 2018 à 10:36

Laâyoune – La 5ème édition de la rencontre provinciale d’information et d’orientation scolaire et professionnelle, organisée à Boujdour par la direction provinciale du ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, a pris fin samedi.