Boulemane: Près de 4.000 élèves au forum provincial sur l’orientation scolaire

dimanche, 22 mai, 2022 à 16:20

Boulemane – Près de 4.000 élèves des cycles collégial et secondaire qualifiant issus de la province de Boulemane, ont participé au 2ème forum provincial sur l’orientation scolaire organisé, vendredi et samedi à Boulemane.

Le forum a été organisé par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) de la province de Boulemane, en partenariat avec l’Association “Forum Adrar” et la Direction provinciale de l’Éducation de Boulamane sous le signe “L’information et l’orientation scolaire et professionnelle et le pari d’une école de qualité”.

Le forum provincial a constitué une opportunité pour les élèves des différentes localités de la province de Boulemane pour s’informer sur les formations disponibles, notamment après le baccalauréat, et d’entrer en contact avec les établissements éducatifs et professionnels publics et privés. Les établissements d’enseignement supérieur ont présenté aux élèves de la province les spécialités universitaires et les choix professionnels après l’obtention du baccalauréat.

La tenue du forum provincial s’inscrit dans le cadre du projet “Orientation Scolaire”, financé par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain avec une enveloppe budgétaire globale de 300.000 DH. Le projet cible plus de 6.700 bacheliers et étudiants des instituts de formation professionnelle à travers sept communes territoriales au titre de l’année 2022.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le Chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) à la province de Boulemane, Fouad Hajji a souligné que le forum provincial s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts de la mise en œuvre des projets de l’INDH notamment le quatrième programme relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes.

Ce forum marque le lancement officiel du projet “Orientation scolaire” approuvé par le Comité provincial pour le développement humain, a-t-il fait savoir, notant qu’il représente une opportunité pour les collégiens et les lycéens de la province de s’ouvrir sur établissements de l’enseignement supérieur au Maroc, pour s’informer des spécialités et des filières à choisir après le baccalauréat.

Pour sa part, le président de l’Association “Forum Adrar”, Hassan Hajjaj a relevé que le forum qui a attiré des élèves des établissements d’enseignement de la province, a connu la participation de dizaines d’établissements universitaires et d’écoles privées.