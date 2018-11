Boumia : Une campagne médicale de proximité déployée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité avec des prestations sanitaires diverses

mardi, 6 novembre, 2018 à 13:25

– Par Jamaleddine Belarbi-

Boumia (province de Midelt)- La campagne médicale de proximité déployée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité dans la localité de Boumia (province de Midelt), sur Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, a été favorablement accueillie par les populations locales.

Cette campagne, qui dispensera des prestations sanitaires et médicales diverses, cible les populations rurales vivant en montagne, qui souffrent de la dureté du climat et des conséquences de la chute de la neige et des précipitations dans la région.

Elle vise, selon un communiqué de la Fondation, à favoriser un plus grand accès aux populations démunies de la région, aux soins de santé à travers des prestations de traitement et de dépistage multidisciplinaires.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du pôle humanitaire de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, Farid Tanjaoui Jazouli, a souligné que c’est une campagne médicale de proximité qui a pour objectifs de dispenser des consultations médicales et traiter les habitants de la région de maladies saisonnières habituelles dans cette période de l’année, dont l’asthme, les maladies pulmonaires, du rhumatisme et de l’appareil respiratoire.

Il a indiqué que cette campagne multidisciplinaire vise à la fois la sensibilisation, la prévention et le traitement, faisant savoir que le staff médical dispensera, au cours de cette première phase, des consultations médicales, et procédera au diagnostic des maladies et aux traitements nécessaires aux populations.

Ces prestations couvriront la médecine générale, la médecine interne, la pédiatrie, la santé de la mère, la médecine dentaire, l’ophtalmologie, la médecine biologique, la radiologie et le dépistage de l’handicap physique en vue de la confection de l’appareillage adapté.

Dr. Jazouli a indiqué que près de 1.023 consultations ont été dispensées dans la première journée de cette campagne médicale (03 novembre), faisant savoir que le nombre du staff médical, qui comprend actuellement 11 médecins, 14 infirmiers et 04 techniciens et plusieurs cadres de la Fondation et des médecins bénévoles relevant des associations conventionnées ainsi que les effectifs de la délégation régionale de la Santé, augmentera afin de renforcer le staff.

La Fondation a aussi mobilisé un important dispositif humain et technique (7 unités médicalisées équipées, une pharmacie et une ambulance) afin d’offrir les soins nécessaires et de répondre à la demande des populations dans les meilleures conditions.

La déléguée provinciale de la santé à Midelt, Mme Fatema Chbaâtou, a relevé pour sa part, que cette campagne a été favorablement accueillie par les populations locales, puisqu’elle épargnera aux populations le déplacement vers des centres sanitaires éloignés, soulignant que la campagne se déroule dans les meilleures conditions, du point de vue de l’accueil des populations et de la présentation des consultations médicales et le traitement.

Dans ce cadre, elle a qualifié les prestations prodiguées de complémentaires, relevant que la Délégation provinciale de la santé à Midelt contribue de sa part à la réussite de cette campagne que ce soit au niveau des médecins et infirmiers bénévoles et en mobilisant tous les moyens disponibles pour aider à l’atteinte des objectifs de cette campagne médicale.

Lancé en 2003 sous la Présidence Effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le programme des campagnes médicales ambulatoires a pour mission de favoriser l’égalité des chances dans l’accès aux soins de santé de base en faveur des populations démunies n’ayant pas accès aux infrastructures sanitaires pour des raisons d’éloignement géographique et/ ou de manque de couverture sociale et fournir des soins au plus grand nombre de personnes.

Il a aussi pour objectifs de contribuer à l’amélioration de la santé en milieux rural et périurbain, de mettre à disposition des populations vulnérables et vivant dans la précarité des prestations médicales gratuites et de participer à l’effort de prévention et de lutte contre les maladies chroniques.

Les campagnes, menées par la Fondation, sont réalisées en partenariat avec le ministère de la Santé, le ministère de l’Intérieur, les associations médicales conventionnées (24 associations partenaires sur tout le Royaume) et les associations Locales.

De 2003 à 2018, un total de 894 campagnes ont été menées bénéficiant à quelque 1.066.608 personnes.