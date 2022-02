Bousculade et accrochages limités dans un souk hebdomadaire à Kénitra (autorités locales)

dimanche, 20 février, 2022 à 14:39

Kénitra – Une bousculade et des accrochages limités ont eu lieu, dimanche matin, dans le souk hebdomadaire Oulad Jelloul (commune Ben Mansour), dans la province de Kénitra, ont indiqué les autorités locales.

Selon des données préliminaires, ce souk a connu des accrochages suite à des comportements opportunistes et des spéculations inhabituelles au niveau des prix de certains produits de consommation pratiqués par plusieurs intermédiaires, ce qui provoqué des actes de jets de pierres avec la participation de mineurs.

Aussitôt, les autorités locales et publiques se sont intervenues pour rétablir l’ordre et faire face aux tentatives des spéculateurs sur les produits et les marchandises exposés à la vente.

Les autorités compétentes ont ouvert une enquête en vue de prendre les mesures nécessaires contre les contrevenants conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.