Brillantes réceptions des ambassades du Royaume en Asie à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône

mercredi, 31 juillet, 2019 à 11:17

Canberra – Les ambassades du Maroc au Vietnam et en Chine ont offert, mardi soir, de brillantes réceptions à l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres.

Ainsi, l’ambassadeur du Royaume en Chine, M. Aziz Mekouar, s’est félicité du raffermissement constant des relations étroites entre Rabat et Pékin, rappelant la célébration du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays amis l’année dernière.

Dans ce sens, l’ambassadeur a relevé que la visite de SM le Roi Mohammed VI en Chine en mai 2016 et Sa rencontre avec le Président chinois Xi Jinping continuent d’avoir des retombées positives sur les relations bilatérales, qui se sont hissées au niveau du partenariat stratégique.

A Hanoi, l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, M. Jamale Chouaibi a mis en avant la dynamique que connaissent les relations bilatérales, notamment à travers l’échange de visites de haut niveau, affirmant que le Maroc et le Vietnam entretiennent d’excellents liens depuis l’établissement des relations diplomatiques le 27 mars 1961.

Et d’ajouter que la célébration de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI constitue l’occasion de mettre en avant les liens cordiaux entre les deux pays et de réfléchir aux moyens de consolider l’élan actuel de la coopération bilatérale et d’accélérer les échanges politiques, économiques et sociaux en faveur de la prospérité des deux peuples.

Dans une allocution de félicitations adressée à l’assistance à cette occasion, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Cuong, a affirmé que, grâce à la vision sage et clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a entrepris des réformes de grande ampleur pour la promotion du développement social, de la stabilité politique et de la solidarité nationale lui conférant une position de prestige et une grande notoriété dans la région et dans le monde, saluant le rôle de premier plan du Royaume dans les questions de maintien de la paix, de l’immigration, de la lutte contre le changement climatique et le terrorisme.

Il a, de même, souligné que tous les mécanismes de coopération entre les deux pays sont actifs pour faciliter les échanges bilatéraux, ajoutant que les relations privilégiées entre le Maroc et le Vietnam et le niveau de coopération contribuent à la promotion des relations amicales et traditionnelles entre les deux pays.

Lors de ces réceptions, les convives ont demandé aux diplomates marocains de transmettre leurs félicitations et sincères vœux de santé, de bonheur et de longue vie à SM le Roi Mohammed VI et de progrès et de prospérité au peuple marocain.

Les membres de la communauté marocaine résidant dans ces deux pays ont, pour leur part, saisi cet heureux événement pour réaffirmer leur indéfectible attachement au glorieux Trône Alaouite, ainsi que leur gratitude pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les ressortissants marocains établis à l’étranger.