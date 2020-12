Le British Council installe le mur de sa bibliothèque numérique à l’université Al Akhawayn

jeudi, 17 décembre, 2020 à 14:06

Utilisée quotidiennement par près de 300 millions locuteurs de par le monde, la langue arabe, qui fascine de plus en plus de jeunes par sa calligraphie, poésie et prose, fête, vendredi, sa Journée mondiale sous le thème “Les académies de la langue arabe : une nécessité ou un luxe ?”.