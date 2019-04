Buenos Aires: le président de l’Institut du dialogue interreligieux, invité de la prochaine rencontre périodique du Pôle de la MAP en Amérique du Sud

mercredi, 3 avril, 2019 à 19:46

Buenos Aires – M. Omar Abboud, président de l’Institut du dialogue interreligieux en Argentine, sera l’invité, vendredi à Buenos Aires, de la rencontre périodique du Pôle de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) en Amérique du Sud.

La rencontre sera destinée à jeter la lumière sur la visite historique effectuée samedi et dimanche au Maroc par Sa Sainteté le pape François, à l’invitation bienveillante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.

En plus d’être président de l’Institut du dialogue interreligieux en Argentine, M. Abboud est membre du Parlement de la capitale argentine, Buenos Aires, où il préside la Commission des affaires culturelles.

Il a notamment occupé les postes de président de l’Institut de l’habitat de Buenos Aires et de secrétaire général du Centre islamique d’Argentine.

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre des rencontres périodiques lancées par le Pôle Amérique du Sud de la MAP en vue de créer un espace pour débattre de différentes questions d’actualité locales, régionales et internationales couvrant divers domaines.

Le Pôle Amérique du Sud de la MAP, dont le siège se trouve à Buenos Aires, œuvre à organiser des rencontres périodiques en présence de médias locaux et internationaux, avec des personnalités de différents horizons, issus notamment des mondes politique, économique, culturel et sportif pour mettre en lumière des questions d’actualité et d’autres intéressant les relations entre le Maroc et l’Amérique Latine.