Burkina : La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains organise un concours de mémorisation et de psalmodie du Saint Coran

dimanche, 29 janvier, 2023 à 15:23

Ouagadougou – La section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains au Burkina Faso, a organisé, récemment à Ouagadougou, la 4-ème édition du Concours national de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran.

A l’issue du concours, auquel ont pris part 146 participants issus de différentes régions du pays, trois lauréats ont été retenus pour représenter la section burkinabè lors de la phase finale, prévue au cours du mois sacré de Ramadan.

Les gagnants parmi les 15 candidats qualifiés pour la finale du concours au niveau national ont été choisis par un jury composé de trois membres.

Ainsi, Akiyo Bilal a remporté la première place dans la catégorie de la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture “Warsh an Nafiâ”.

S’agissant de la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec récitation dans diverses lectures, la première place est revenue à Baga Ossini alors que Abdelhalim Koni a été déclaré vainqueur dans la catégorie de psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins cinq Hizbs du Saint Coran.

La finale des présélections a été rehaussée par la présence de l’Ambassadeur de SM le Roi à Ouagadougou, du vice-président de la section de la Fondation au Burkina Faso, en plus des membres de la section de la Fondation et d’autres personnalités religieuses et diplomatiques.

A rappeler que le secrétariat général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains organise, en coordination avec toutes ses sections en Afrique, les présélections de la 4ème édition du concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran.

Les gagnants des trois catégories du concours participeront à la phase finale du concours qui se tiendra au cours du mois sacré de Ramadan.

La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains vise, à travers ce concours coranique, à encourager les enfants et les jeunes africains à s’intéresser au Saint Coran, à le mémoriser, le déclamer, le psalmodier et l’étudier.