Le CA de l’Agence urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane approuve le plan d’action prévisionnel au titre de 2021-2022

mardi, 10 mars, 2020 à 23:27

Sidi Kacem-Le conseil d’administration de l’agence urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane a approuvé, lors de sa 19-ème session tenue mardi à Sidi Kacem, le bilan de l’année 2019 et le plan d’action au titre de l’année 2020, ainsi que son plan d’action prévisionnel au titre de l’année 2021-2022.

Présidé par la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nouzha Bouchareb, le conseil a également approuvé les rapports moraux et financiers ainsi qu’un ensemble de recommandations visant à développer les différents domaines d’intervention de l’agence urbaine et des recommandations en matière des transformations numériques des villes et de leurs aires fonctionnelles au niveau des trois provinces.

Dans son allocution, la directrice de l’agence urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane, Nahid Hamtami a souligné que la tenue de cette session s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement du plan stratégique de développement intégré et durable de la province de Kénitra 2015-2020 et la volonté de s’engager dans les grands chantiers de développement que connait le ressort territorial de l’Agence, ainsi que l’engagement positif dans les deux chantiers nationaux fondamentaux, à savoir le projet de régionalisation avancée et le projet du nouveau modèle de développement.

La directrice a ensuite passé en revue le bilan des activités de l’Agence urbaine au titre de l’année 2019, son plan d’action au titre de l’année 2020 et le plan prévisionnel 2021-2022, en mentionnant les principaux indicateurs relatifs au bilan de l’Agence.

À cet effet, Mme Hamtami a soulevé les principaux indicateurs relatifs au bilan de l’Agence tels que le lancement de nouvelles études pour préparer le terrain à la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, un pourcentage de couverture globale par les documents d’urbanisme qui a atteint 92%, le suivi et l’accompagnement de la transformation numérique des territoires en faveur des exigences du nouvel agenda urbain qui s’inscrit dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030, ainsi que le suivi des phases de préparation et d’approbation de 32 documents d’urbanisme.

Selon Mme Hamtami, ces indicateurs regroupent 4 nouveaux documents d’urbanisme en cours d’homologation, le lancement de deux nouvelles études qui concernent la Charte architecturale et urbanistique de la voie principale menant au centre Dar Belamri (province de Sidi Slimane) et la Charte architecturale et urbanistique de la voie principale menant au centre de Sidi Allal Tazi (province de Kénitra), ainsi que la couverture d’environ 866,3 hectares en documents d’urbanisme homologués.

La directrice a noté que l’Agence urbaine a contribué à l’étude de 32 projets dans le cadre des commissions nationales et régionales d’impact environnemental, en respectant les principes de durabilité, à la poursuite de la réalisation des plans de restitution d’un nombre important des centres des communes territoriales et leur assistance au niveau des différents travaux topographiques, indiquant que le volume des investissements estimés pour les grands projets a augmenté de 3,5% par rapport à 2018.

La responsable a poursuivi que 87% des dossiers ont reçu un avis favorable, 33 demandes de dérogation en urbanisme ont été instruites, dont 2 ont reçu l’accord de principe pour un montant d’investissement de plus de 762 millions de dirhams, avec la création de 2.800 postes d’emploi, en plus de l’instruction de 31 projets dans le cadre de la Commission locale de l’investissement, dont 4 ont reçu l’avis favorable pour un montant d’investissement de plus de 732 millions de dirhams, avec la création de 2.700 postes d’emploi.

Elle a ensuite noté la simplification des procédures des autorisations de construction dans le milieu rural, à travers le lancement, la préparation et l’achèvement des études de restructuration qui a concerné 61 secteurs pour 21 communes appartenant aux trois provinces, ajoutant que 20 études ont été approuvées jusqu’à fin 2019, tandis que 42 sont toujours en cours d’examen.

Mme Hamtami a, également, précisé que 6.535 projets ont été instruits dans le cadre des procédures d’autorisation avec une moyenne de plus de 26 dossiers par jour ouvrable, avec un taux d’environ 87% et que 238 visites de contrôle ont été menées dans le cadre des comités provinciaux de vigilance, avec 504 infractions relevées, parmi lesquelles 487 dans la province de Kénitra, 13 dans la province de Sidi Slimane et 4 dans la province de Sidi Kacem.

Les travaux de ce conseil d’administration ont été marqués par la remise par Mme Bouchareb de la certification de qualité selon les normes internationales ISO 9001 à l’Agence urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane pour son système de gestion de la qualité au niveau de son siège et de ses annexes.