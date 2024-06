CA de la RADEET : Examen des moyens pour assurer un approvisionnement permanent en eau potable à Béni Mellal

jeudi, 27 juin, 2024 à 11:55

Béni Mellal – La Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’électricité de Tadla (RADEET) a tenu, mercredi, à Béni Mellal, la session ordinaire de son Conseil d’Administration (CA), au cours de laquelle les moyens à même d’assurer un approvisionnement permanent en eau potable à Béni MEllal ont été examinés.

Tenue en présence du Wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil, du gouverneur de la préfecture de la province de Fkih Ben Saleh, des représentants départements ministériels concernés, d’élus et de la Directrice générale de la RADEET et des membres du CA, cette session a été consacrée à l’examen et à l’approbation des comptes officiels de l’Agence au titre de l’exercice 2023.

Les membres du Conseil ont également examiné et approuvé plusieurs Conventions se rapportant à la mise en œuvre de programmes sociaux en faveur des familles défavorisées, à l’amélioration de la qualité de raccordement au réseau d’assainissement liquide dans les communes de Ouled M’barek et de Foum Oudi et à l’acquisition du foncier nécessaire en vue de la construction d’installations hydrauliques visant à augmenter la capacité de stockage et améliorer les services de distribution au profit des usagers.

Intervenant à cette occasion, le Wali de la région a évoqué la situation difficile que traverse la région exacerbée par une diminution constante des ressources en eau la résultante de la régression des précipitations, soulignant le rôle stratégique et central que doit jouer la RADEET pour gérer cette crise et faire face à la demande croissante d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement liquide.

Afin de répondre à la demande croissante de cette substance vitale, ainsi que de renforcer les infrastructures, préserver l’environnement et améliorer les conditions de vie de la population, le Wali de la région a appelé l’agence à redoubler d’efforts pour améliorer l’efficacité du réseau de distribution d’eau potable et à rationaliser l’utilisation de cette denrée précieuse en plus de réduire la durée d’intervention pour résoudre les problèmes liés à la réparation des fuites qui entraînent la perte de grandes quantités d’eau traitée et potable.

Il a exhorté l’Agence à accélérer la résolution du problèmes des pannes récurrentes ainsi que le maintien d’un débit approprié pour approvisionner les abonnés en eau potable dans des conditions normales.

Pour sa part, la Directrice Générale de l’Agence a donné une présentation sur les activités, le bilan financier et les comptes officiels de l’Agence au titre l’année 2023, avant de passer en revue un ensemble d’indicateurs positifs liés aux réalisations de la RADEET dans les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement liquide.

Elle a rappelé que la RADEET a entrepris une série de mesures pour améliorer la rentabilité du réseau en renouvelant celui-ci et en exploitant des équipements modernes de détection des fuites, outre le lancement de campagnes de sensibilisation visant à répandre la culture de rationalisation de l’utilisation de l’eau.

Le Conseil d’Administration de la RADEET a approuvé à l’unanimité tous les points inscrits à l’ordre du jour de cette séance.