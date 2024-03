La calèche, un autre moyen de goûter au charme de la Cité ocre

lundi, 18 mars, 2024 à 12:16

Marrakech – Emblème incontournable de la Cité ocre, la calèche, communément appelé “Koutchi”, sillonne sans relâche les coins et les grands boulevards de la ville des Palmiers apportant une saveur de convivialité et un charme singulier à cette ambiance et joie de vivre “Bahja” marquant ce mois béni de Ramadan.