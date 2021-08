Campagne agricole 2020-2021: une bonne évolution et de bonnes perspectives de production à Béni Mellal-Khénifra

lundi, 2 août, 2021 à 15:00

Béni Mellal – Une très bonne campagne agricole se profile dans la région Béni Mellal-Khénifra. Les perspectives de production sont bonnes et prometteuses et les agriculteurs s’attendent à une récolte généreuse pour les principales cultures de la région, notamment les cultures sucrières, fourragères et céréalières et pour les légumineuses.

Bien que le début de la campagne agricole 2020-2021 ait été caractérisé par des conditions climatiques défavorables avec un déficit hydrique notable et une répartition spatio-temporelle inadéquate, ayant retardé l’installation des cultures d’automne et impacté négativement l’état des parcours.

Ce déficit pluviométrique a été résorbé progressivement, à partir de la 3ème décade du mois de novembre 2020, avec un retour de pluies importantes, qui ont touché la majeure partie du territoire régional et ont contribué à l’accélération du rythme des travaux du sol, des emblavements et les ventes des intrants agricoles, notamment les semences et les engrais de fonds.

Dans une déclaration à la MAP, le Chef de la Division du Développement des filières agricoles à la Direction régionale de l’Agriculture de Béni Mellal-Khénifra, Abdelkhalek Hamid, a expliqué que le cumul pluviométrique à fin juin 2021 s’élève à 325 mm avec une bonne répartition temporelle et spatiale contre 322 mm la campagne écoulée 2019-2020, relevant que les pluies importantes et généralisées enregistrées à partir du mois de décembre 2020 à avril 2021 ont par ailleurs eu un impact très positif sur l’évolution de la campagne agricole, à travers, l’amélioration du couvert végétal en général et des parcours en particulier, la dynamisation des travaux d’entretien (désherbage chimique et apport d’engrais azotés) et l’amélioration des retenues des barrages à usage agricole et des niveaux des nappes phréatiques.

Pour les deux barrages à usage agricole, la réserve du barrage Bin El Ouidane a été de 330,7 millions m3 contre 333,7 millions m3 lors de la campagne précédente, soit un taux de remplissage actuel de 27,2%. Pour le barrage Ahmed El Hansali, la réserve s’élève à 147,7 millions de m3 contre 130,7 pour la campagne précédente à la même date, soit un taux de remplissage de 22,1 %, a fait savoir M. Hamid.

La superficie semée en céréales d’automne s’élève à 587.816 Ha avec 39% de blé tendre, 38% d’orge et 23% de blé dur, a-t-il fait observer, relevant que la production des trois céréales principales au titre de la campagne 2020-21 est estimée à près de 12,22 millions de tonnes contre 4,5 millions de tonnes en 2019-2020 soit une hausse de 171% par rapport à la campagne précédente, et 62% par rapport à la moyenne de cinq dernières années.

Quant au rendement moyen, il est estimé à 20,8 Qx/Ha soit une hausse de 197% par rapport à la campagne précédente (7 Qx/ha), a ajouté M. Hamid, précisant que pour les cultures sucrières, la superficie semée en betterave à sucre s’élève à environ 10.000 Ha. La production prévisionnelle est estimée à 700.000 T.

Concernant les cultures maraîchères, la superficie réalisée de septembre 2020 à juin 2021 s’élève à 10.128 Ha. Les principales réalisations par espèce sont la pomme de terre avec 2.807 Ha, l’oignon 2.609 Ha, les carottes avec environ 1.000 Ha, le piment rouge (niora) 540 Ha, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, pour ce qui concerne la multiplication des semences des céréales, la superficie totale semée s’élève à 7.400 Ha, contre 3.000 Ha seulement en 2019-2020, soit 89% du programme. La production prévisionnelle est estimée à 370.000 qx, a indiqué M. Hamid, expliquant que les cultures fourragères s’étalent sur une superficie de 85.595 Ha, dont 52% en irrigué. Les principales espèces fourragères cultivées sont la luzerne (21%), l’avoine fourragère (23%), l’orge fourragère (14%) et le petit pois fourrager avec 14%.

En ce qui concerne les légumineuses alimentaires, elles occupent environ 12.400 Ha, dont 32% en irrigué avec les petits pois (35%), les fèves (32%), et les lentilles (16%). La production prévisionnelle est estimée à 167.700 qx, a dit M. Hamid.

La région Béni Mellal-Khénifra est par excellence une région agricole, disposant d’une superficie agricole d’environ 1 million d’hectares et d’une superficie irriguée de 200.000 ha, soit 14% de la superficie irriguée nationale.

Le secteur agricole contribue à hauteur de 18,6% au PIB régional grâce notamment à une production agricole abondante et variée, contribuant selon les filières de 12% à 30% à la production nationale. La proportion de cette contribution atteint pour certains produits de terroir 40% à 90%, selon les données de l’ORMVA de Tadla.

Compte tenu des potentialités agricoles offertes, la région contribue énormément à l’économie nationale pour les principales filières végétales et animales. Cette contribution est de 30% pour la semence sélectionnée des céréales, 28% pour la betterave à sucre, 20% pour les agrumes, 15% pour l’olivier, 16% pour le lait et 14% pour les viandes rouges.