La campagne “Confort pour tous” d’Ariston, un exemple de l’engagement solidaire de l’entreprise

lundi, 10 février, 2020 à 9:36

Commune de N’zala (Province de Midelt) – La campagne contre le froid “Confort pour tous” de la marque italienne spécialisée dans la production d’eau chaude sanitaire Ariston, lancée samedi dans la commune territoriale de N’zala (Province de Midelt), constitue un exemple éloquent de l’engagement solidaire de l’entreprise.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre de la politique du groupe visant la promotion des valeurs humanistes et d’entraide à travers le monde, a souligné, dans ce sens, Niccolo Bonacini, président directeur général du groupe Ariston-Maroc.

L’objectif de cette action, organisée en collaboration étroite avec l’association “El Baraka Angels”, est de montrer que “nous sommes présents au Maroc non seulement pour faire du business, mais aussi pour contribuer au développement du pays”, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.

M. Bonacini a relevé que la campagne “Confort pour tous”, qui sera mise en œuvre dans d’autres zones du Maroc, a pour objet d’apporter du confort, notamment thermique, au profit des enfants des établissements scolaires situés dans les régions montagneuses et enclavées du Maroc.

Pour sa part, la présidente d’”El Baraka Angels”, Salwa Zine, a souligné que cette association prend part chaque année à des actions qui ont pour objectif d’apporter réconfort aux habitants des régions montagneuses, notamment les enfants des écoles, en leur offrant des denrées alimentaires, des vêtements chauds et des couvertures.

Elle a précisé que c’est dans ce même cadre que s’inscrit cette action menée en partenariat avec le groupe Ariston, rappelant que l’association, créée en 2013, cible chaque année 1.000 à 1.500 familles pendant la saison d’hiver et 1.000 autres pendant le Ramadan.

Durant le reste de l’année, l’association “El Baraka Angels” s’engage dans des actions notamment d’équipement et de reconstruction des écoles en montagne, a fait savoir encore Mme Zine.

Le directeur provincial de l’Education et de la formation à Midelt, Abderrazak Ghazaoui, a souligné que cette initiative entre dans le cadre du programme d’appui à la scolarité en milieu rural, ajoutant qu’elle a pour objectif de contribuer aux efforts visant à atténuer les effets de la vague de froid sur les élèves des écoles de la commune de N’zala et Zaouiat Sidi Hamza.

Menée en étroite collaboration avec l’association “El Baraka Angels”, cette action d’Ariston porte sur la distribution de plus de 900 unités de protection contre le froid (bonnets, doudounes et pulls chauds) au profit des élèves des écoles de la commune rurale de N’zala. L’initiative “Confort pour tous” cible ainsi plus de 500 familles.

Il a été procédé, dans ce cadre, à la distribution samedi de ces unités au profit des élèves du Lycée collégial de N’zala, dont le nombre total s’élève à 165 enfants (94 garçons et 71 filles) et où des chauffe-eaux ont été installés au profit des pensionnaires de l’internat de cet établissement.

Des représentants d’Ariston-Maroc et de l’association “El Baraka Angels” ont distribué aussi d’autres unités au profit des élèves de l’école communale de Zaouiat Sidi Hamza.

Installée au Maroc depuis plusieurs années, Ariston s’inscrit dans une logique de développement durable. L’entreprise a réalisé, depuis son arrivée sur le marché marocain, plusieurs actions de solidarité en ligne avec les objectifs de sa stratégie citoyenne à l’échelle internationale.

Par ailleurs, le programme “Confort pour tous” lancé au Maroc est en parfaite adéquation avec la stratégie globale du groupe Ariston à l’internationale.

En effet, il s’inscrit dans le cadre de la campagne internationale du groupe baptisée “The Ariston Comfort Challenge” qui a pour but d’aider à lutter contre le réchauffement climatique et à œuvrer pour le développement durable.