Campagne médicale de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus dans les provinces de Laâyoune et Boujdour

mardi, 19 juin, 2018 à 22:03

Laâyoune – La direction de la santé dans la région de Laâyoune-Sakia-El Hamra et la Fondation Phosboucraa organisent, du 25 juin au 4 juillet, une campagne médicale de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus dans les provinces de Laâyoune et Boujdour.