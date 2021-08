Campagne “Plages propres 2021” : Le label “Pavillon Bleu” hissé à nouveau sur la plage de Bouznika

vendredi, 6 août, 2021 à 15:20

Bouznika – La plage de Bouznika a reçu à nouveau le label “Pavillon Bleu” décerné par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et la Fondation internationale pour l’éducation à l’environnement (FEE).

A cet effet, une cérémonie officielle de hissage du Pavillon bleu a été organisée, jeudi, à la plage de Bouznika en présence du gouverneur de la province de Benslimane, des représentants de la municipalité de Bouznika, de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et de la société civile ainsi que des responsables de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE).

Dans un communiqué, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable a souligné que la plage de Bouznika a obtenu cet Eco-label pour la 15ème année consécutive depuis 2007 grâce à l’implication citoyenne de l’ONEE dans le programme “Plages Propres” piloté par la Fondation Mohammed VI pour l’Environnement dont la thématique de l’édition 2021 est axée sur la lutte contre les déchets plastiques dans les mers et océans.

Le label “Pavillon bleu” est une référence internationale dans le domaine de la qualité des sites balnéaires, délivré par la Fondation Européenne pour l’Education à l’Environnement (FEE) pour distinguer les sites balnéaires qui répondent aux critères de qualité et de sécurité, rappelle l’Office.

Son obtention nécessite une mise à niveau du site candidat en remplissant un certain nombre de critères notamment dans les domaines de l’hygiène, la propreté et la sécurité ainsi que la sensibilisation au développement durable et l’animation sportive, culturelle et artistique, explique le document.

Et de relever que sa reconduction est tributaire du maintien et de l’amélioration continue des acquis sur la base d’une réévaluation annuelle par la FEE de l’état des plages bénéficiaires, notant que pour garantir les critères d’attribution du label “Pavillon Bleu” et contribuer au bien-être des estivants durant la période d’estivage, l’ONEE a réalisé un important programme au niveau de la plage de Bouznika.

Sur le plan de l’aménagement et de l’entretien des installations, l’Office a mis en place au niveau de la plage un espace pour les personnes à besoins spécifiques (Pagode, tables, parasols…etc), des blocs sanitaires, des locaux d’animation, des centres de premiers soins, des douches à ciel-ouverts et des bornes fontaines, détaille le communiqué.

Et de poursuivre que l’ONEE assure également le nettoyage quotidien de la plage et de son environnement, le criblage du sable, la fourniture des poubelles et des sacs en matériaux recyclés placés tout le long de la plage ainsi que le curage de l’Oued SaikouK dans le cadre de la protection de l’environnement.

Dans le domaine de la sensibilisation et l’éducation au développement durable, l’Office a élaboré un programme de sensibilisation notamment pour la lutte contre la pollution plastique du littorale au niveau des deux centres de l’éducation au développement durable mis en place au niveau de la plage de Bouznika.

Ce programme comprend l’organisation d’ateliers sur le recyclage des plastiques et le tri sélectif, des visites éducatives et des tables rondes scientifiques.

En parallèle, un programme de divertissement est assuré quotidiennement comportant des jeux collectifs, des ateliers de peinture et de sculpture sur sable, des compétitions sportives (sports nautiques et sports sur sable) et des pièces théâtrales sur les thèmes de l’environnement.

En ce qui concerne la signalétique, il a été procédé à l’installation au niveau de la plage de Bouznika des panneaux de sensibilisation et des plaques signalétiques d’orientation notamment pour les personnes à besoins spécifiques, ainsi qu’un écran géant et une borne interactive afin de mettre à la disposition des estivants des outils digitaux de sensibilisation et un affichage dynamique.

Compte tenu de la situation sanitaire liée à la propagation de la pandémie de la Covid-19, il a été procédé à la réalisation de visuels de sensibilisation aux mesures préventives et aux gestes barrières au niveau de la plage conformément aux recommandations de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement relatives à la gestion des risques sanitaires.

D’autres actions sont réalisées dans le domaine du contrôle de la qualité des eaux de baignade en procédant au renforcement de la surveillance de la qualité des eaux de baignade de la plage de Bouznika pendant toute la période estivale.

L’engagement de l’ONEE dans la campagne nationale “Plages Propres” s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Office visant la préservation de l’environnement et la contribution au développement durable de notre pays. Cet engagement a été couronné par l’attribution à l’Office de plusieurs Trophées pour la plage de Bouznika : “Trophée de l’Innovation en 2003 et 2008”, “Trophée de l’initiative en 2007, 2009 et 2011”, et “Trophée Lalla Hasna Littoral Durable en 2016 et 2018”, rappelle-t-on.