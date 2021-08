Campagne de sensibilisation sur la participation politique des personnes en situation de handicap

dimanche, 15 août, 2021 à 15:31

Rabat – Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et son mécanisme national de protection des personnes en situation de handicap ont lancé, vendredi, une campagne de sensibilisation numérique pour la promotion de la participation politique des personnes en situation de handicap.

Cette initiative, indique le CNDH dans un communiqué, vise à promouvoir le droit à la participation politique, dans le cadre des élections de 2021, tel que stipulé par la Constitution marocaine, qui bannit toute forme de discrimination fondée sur le handicap, les conventions internationales portant sur les droits des personnes en situation de handicap, la loi cadre n°97.13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap, ainsi que les lois organiques ayant trait aux élections.

Intervenant à l’occasion du lancement de la campagne de sensibilisation, la présidente du CNDH, Amina Bouayach a relevé que cette initiative vise à mettre en lumière les droits des personnes en situation de handicap à la participation dans la vie politique et les affaires publiques, à l’instar de tous les citoyens marocains, comme le stipule l’article 34 de la Constitution marocaine et l’article 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par le Maroc en 2009.

Cette campagne a pour objectif de mettre en avant l’importance et la nécessité de la pleine participation politique des personnes en situation de handicap, a souligné Mme Bouayach, citée par le communiqué, notant que les prochaines élections devront consacrer davantage l’Etat de droit et l’égalité de manière efficace et efficiente.

Selon la même source, cette campagne cible les utilisateurs des réseaux sociaux en Arabe, Amazigh et langue des signes.