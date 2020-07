Campagne de solidarité COVID-19 de la Banque alimentaire: Plus de 10 millions DH de denrées alimentaires distribuées

vendredi, 10 juillet, 2020 à 19:47

La surreprésentation des femmes dans les emplois liés à la santé et aux services de soins les surexpose au nouveau coronavirus (covid-19) et fait augmenter, de manière substantielle, le risque de contamination chez elles, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP) à l’occasion de la Journée mondiale de la population, célébrée cette année sous le thème de la protection des droits et de la santé des femmes et des filles face à cette pandémie.