Campagne vaccinale anti-Covid-19 : Forte adhésion de la famille de l’Education nationale à Essaouira

samedi, 6 février, 2021 à 16:01

Essaouira – La famille de l’éducation nationale dans la province d’Essaouira poursuit sa grande mobilisation et sa forte adhésion en vue de contribuer à la réussite de la campagne nationale de vaccination contre ce virus, lancée par SM le Roi Mohammed VI.

Animés d’un sens élevé de responsabilité et de patriotisme, des cadres, des fonctionnaires et des membres des corps enseignant et administratif relevant de la Direction provinciale de l’Education nationale, ciblés par la première phase de cette opération vaccinale, continuent d’affluer vers les stations de vaccination déjà opérationnelles au niveau de la province pour se faire administrer les premières injections du vaccin contre la Covid-19, dans le strict respect du protocole sanitaire mis en place pour contenir la propagation de la pandémie.

Cette campagne, menée en étroite coordination avec les autorités locales et la délégation provinciale de la santé, concerne le personnel de l’enseignement âgé de 45 ans et plus, dont des cadres administratifs, pédagogiques et techniques de la Direction provinciale et des établissements scolaires qui relèvent de son ressort, qui ont commencé à recevoir la première dose du vaccin anti-Covid à l’instar des autres catégories en première ligne, à savoir le personnel de la santé (40 ans et plus), les forces de l’ordre et les pouvoirs publics, ainsi que les personnes âgées de 75 ans et plus.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le Directeur provincial de l’Education nationale à Essaouira, M. Noureddine El Aoufi Laghzaoui, a souligné que 1.240 membres de la famille de l’enseignement sont concernés par cette première phase de l’opération de vaccination lancée, lundi dernier, au niveau de la Direction provinciale.

Il a, dans ce sens, exprimé, au nom des membres de la famille de l’éducation dans la province, ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude Royale et la bienveillance humaine dont le Souverain ne cesse d’entourer l’ensemble des composantes du peuple marocain, dont le personnel de l’éducation nationale.

M. El Aoufi Laghzaoui a, en outre, tenu à saluer la forte mobilisation et l’engagement infaillible de la famille de l’enseignement à l’échelle de la province afin d’assurer la réussite de cette campagne de vaccination, ajoutant que cette opération se déroule dans de bonnes conditions grâce à la coordination entre la direction provinciale de l’éducation nationale, les autorités locales et la délégation provinciale de la santé, qui sont constamment mobilisées pour garantir le succès de cette campagne vaccinale gratuite.

Il a précisé que les bénéficiaires, qui continuent de se rendre aux points de vaccination, ont été au préalable informés des rendez-vous pour assurer la fluidité de cette opération et ce, conformément au protocole sanitaire adopté par le ministère de la Santé.

Le responsable a également appelé l’ensemble de la famille éducative relevant de la Direction provinciale à s’inscrire pleinement dans ce grand effort mené à l’échelle nationale, dans l’optique d’atteindre une immunité collective contre la Covid-19 et de revenir à une vie normale dans les plus brefs délais.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80% de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.