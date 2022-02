Campagnes de sensibilisation à l’importance de la vaccination contre la Covid-19 à l’initiative de la Commune de Casablanca

lundi, 7 février, 2022 à 22:11

Casablanca – La Commune de Casablanca et l’ensemble des Arrondissements y relevant vont mener des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation à l’importance de la vaccination contre la Covid-19 comme unique solution pour atteindre l’immunité collective et revenir progressivement à la vie normale.

Cette initiative qui intervient en application des Directives Royales visant à faire face à la Pandémie de Covid19 afin d’accélérer la cadence de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 et de protéger la santé des citoyens, traduit l’adhésion de la Commune de Casablanca et l’ensemble des Arrondissements y relevant, aux efforts visant à parvenir à une immunité collective et partant à réduire le nombre de cas d’infection et de décès résultant de cette pandémie.

Dans un communiqué, la Commune de Casablanca indique que le personnel de santé relevant de la Commune et exerçant dans les différents Bureaux Municipaux d’Hygiène (BMH) sera impliqué dans cette opération en sensibilisant la population sur l’impératif de parachever le schéma vaccinal et en insistant sur la prise de la troisième dose considérée aujourd’hui comme principale dose permettant de protéger les personnes et arriver plus rapidement à l’immunité collective attendue.

En outre, souligne le document, le personnel de santé de la commune demeure disponible pour réaliser des actes de vaccination aux BMH de la Commune en coordination avec la Direction régionale du ministère de la Santé et de la Protection Sociale Casablanca-Settat.

A cet égard, la Commune de Casablanca invite l’ensemble de la population locale à s’engager de manière effective et responsable dans cette campagne en se rendant aux centres de vaccination ouverts toute la semaine, afin de préserver les précieux acquis du Maroc en matière de lutte contre la pandémie, et en continuant à être vigilant et à respecter les mesures préventives pour atteindre l’immunité collective tant souhaitée.