Le Campus International d’Excellence et l’Université Ouverte de Dakhla s’allient pour promouvoir la recherche scientifique

jeudi, 8 décembre, 2022 à 21:38

Dakhla – Une convention de partenariat a été signée, jeudi à Dakhla, entre le Campus International d’Excellence et l’Université Ouverte de Dakhla, en vue de promouvoir la recherche scientifique et de renforcer les capacités des jeunes en Afrique et dans le monde.