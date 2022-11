Canada : La communauté marocaine célèbre le 67ème anniversaire de la fête de l’indépendance

dimanche, 20 novembre, 2022 à 17:51

Ottawa – Les membres de la communauté marocaine résidant au Canada ont célébré, samedi à Ottawa, le 67ème anniversaire de l’indépendance du Royaume.

Cette célébration, qui a vu la participation de plus de 300 invités issus des provinces de l’Ontario et du Québec, ainsi que les membres du tissu associatif, et diverses personnalités canadiennes, s’est déroulée dans une ambiance festive et un esprit de patriotisme qui traduit l’indéfectible attachement des Marocains résidant au Canada à la mère patrie, son histoire sa culture et ses valeurs.

Lors d’une allocution de circonstance, l’ambassadeur de SM le Roi au Canada, Souriya Otmani, a mis en avant l’histoire particulière du Maroc et celle de son indépendance, obtenue grâce à une forte symbiose entre le Roi et le peuple, et aux grands sacrifices consentis par le peuple marocain pour préserver son intégrité, son unité et sa souveraineté.

Elle a également mis en exergue la dynamique de développement du Royaume, ainsi que les nombreuses réformes engagées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en vue de hisser le Maroc aux rangs des pays émergents, les plus développés en Afrique et au Moyen Orient.

La diplomate a en outre rappelé la haute sollicitude dont le Souverain entoure la communauté marocaine à l’étranger, soulignant que les Marocains au Canada et à travers le monde sont aujourd’hui plus que jamais appelés à contribuer au rayonnement du Maroc à l’international et à agir en faveur du développement socioéconomique de leur pays.

Mme Otmani a réitéré l’engagement et la disponibilité de l’ambassade, des consulats du Maroc et de la maison culturelle au Canada à accompagner la communauté marocaine dans ses différents projets.

Pour sa part, la présidente de l’association canadienne des Marocains d’Ottawa-Gatineau, Najat Ghanou, a souligné l’attachement des Marocains résidant dans ces deux villes, et au-delà dans tout le Canada, à leur pays d’origine, à son histoire et à sa culture plurielle et diverse, ainsi que leur attachement au Trône Alaouite et à la promotion et la défense des intérêts suprêmes du Royaume.

Cette rencontre a été marquée notamment par la projection d’un film sur la glorieuse épopée de l’indépendance et les réalisations accomplies sur la voie du développement du Maroc.

Plusieurs personnalités canadiennes ont pris part à cette célébration, dont d’anciens ambassadeurs, députés et sénateurs, ainsi que des représentants des autorités de la capitale Ottawa.