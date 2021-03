Canada: Signature d’un protocole d’entente entre l’Université de Moncton et la fondation MAScIR

mercredi, 3 mars, 2021 à 8:43

Montréal – L’Université canadienne de Moncton et la Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research (MAScIR) ont signé mardi un protocole d’entente pour promouvoir la coopération et l’avancement des échanges scientifiques et de recherche.