Canicule : 7 conseils pour éviter la déshydratation et l’hyperthermie (médecin)

mardi, 12 juillet, 2022 à 20:08

Rabat – Avec l’arrivée des fortes chaleurs d’été, le médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi, propose 7 conseils à suivre pour faire face à la canicule et rester ainsi en bonne santé.

Dans un article intitulé, “Canicule : 7 conseils pour sauver des milliers de vies”, le médecin met en garde contre les effets de la déshydratation et de l’hyperthermie, deux principales causes de décès notamment chez les personnes âgées.

S’hydrater le corps en eau et en liquides

1- Boire beaucoup d’eau est une nécessité vitale pour tout le monde avant de sentir la soif et prendre des jus et de la soupe pour apporter au corps les sels minéraux.

2- Se mouiller le corps sous la douche plusieurs fois par jour sans sécher le corps avec des serviettes après le bain, se vaporiser le corps avec de l’eau fraiche ou se mouiller avec des serviettes imbibées d’eau.

3- Exposer les parties mouillées à l’air ou au vent d’un ventilateur électrique ou manuel.

4- Manger des repas fractionnés plusieurs fois par jour, en privilégiant les légumes et les fruits pour apporter au corps ses besoins en eau et en sels minéraux sans l’épuiser.

Rafraichir son milieu de vie et éviter toute exposition à la chaleur

5- Garder les milieux de vie frais. Un climatiseur apportera la fraicheur nécessaire, à défaut un ventilateur, sera très utile spécialement après avoir mouillé son corps.

6- Éviter de sortir pendant les périodes les plus chaudes de la journée de 11h à 21h. Si nécessaire, porter des vêtements en coton légers, amples et de couleur claire avec un grand chapeau. Éviter l’activité physique intense et rester à l’ombre autant que possible.

7- Ne pas laisser les enfants et les personnes âgées, malades ou les personnes à besoins spécifiques seules dans les voitures.

Selon M. Hamdi , des symptômes liés à la fatigue, les vertiges, la soif intense, les céphalées, les spasmes musculaires douloureux (en particulier dans les jambes, les bras ou l’abdomen), les nausées, les vomissements, les diarrhée, l’apparition de signes de déshydratation de la peau et de rougeur, avec de signes d’hyperthermie, de délire ou de perte de conscience, ainsi que la déshydratation buccale, du corps et la perte de poids, nécessitent une intervention médicale urgente.