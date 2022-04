La capacitation et la resocialisation des détenus au cœur des priorités (Miraoui)

mardi, 5 avril, 2022 à 20:30

Rabat – La capacitation et la préservation de la dignité des personnes détenues figurent au cœur des hautes orientations Royales visant à faire des établissements pénitentiaires des lieux de rééducation, de resocialisation et de qualification, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.

Coprésidant avec le délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Saleh Tamek, une réunion préparatoire à la Conférence nationale de consensus organisée sous le thème “La recherche scientifique au service de la réinsertion des détenus”, M. Miraoui a indiqué que cet événement, qui s’inscrit dans le cadre du jumelage institutionnel entre la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) et l’Union européenne (UE), traduit la prise de conscience renforcée quant à l’impératif de l’appropriation collective des enjeux liés à la gouvernance des affaires pénitentiaires.

“C’est une initiative très louable qui a pour objectif d’approfondir le débat et d’enrichir la réflexion sur la contribution de la recherche scientifique, notamment à travers l’identification de solutions innovantes d’amélioration des conditions de réinsertion socioéconomique des personnes détenues, en s’inspirant des expériences internationales pertinentes en la matière”, a précisé M. Miraoui, également à la tête du comité d’organisation de ladite Conférence.

“Les peines privatives de liberté ne devraient pas constituer une fin en soi et ne devraient en aucun cas altérer les perspectives professionnelles et personnelles des détenus”, a-t-il insisté, ajoutant que les pensionnaires des pénitenciers sont des citoyens se trouvant dans une situation particulière, qui restent éligibles aux droits fondamentaux que leur confère la Constitution, notamment les droits afférant à l’éducation et à la formation.

Soulignant la nécessité d’œuvrer en faveur de la qualification des pensionnaires à travers des formations diplômantes et/ou professionnalisantes leur permettant d’être en capacitation, facilitant leur réinsertion et réduisant le risque de récidive qui demeure la finalité majeure de la politique carcérale, le ministre a relevé que la recherche scientifique est un pilier primordial dans cette démarche.

Pour sa part, M. Tamek a affirmé que cette Conférence, qui revêt une importance capitale pour la DGAPR, se veut un outil de prise de décision et une occasion de susciter un débat public sur la réinsertion des détenus, en adoptant une vision globale basée sur la recherche scientifique comme approche pour mieux cerner ce sujet.

Les résultats de la Conférence seront à la hauteur des attentes de tous les partenaires institutionnels et non institutionnels associés à cette intéressante entreprise, a-t-il souligné, notant que cet événement apportera des réponses à toutes les interrogations soulevées sur la question de la réinsertion des détenus et que ses conclusions contribueront à la prise de décision et aux réajustements des politiques dans le but d’atteindre une réelle réinsertion des détenus et de contribuer ainsi à lutter contre la récidive, conformément aux orientations éclairées de SM le Roi Mohammed VI.

De son côté, le directeur de l’Action socioculturelle et de la réinsertion des détenus au sein de la DGAPR, Moulay Driss Aguelmam, a fait savoir que la Conférence nationale de consensus est une nouvelle approche scientifique qui a pour but de passer au crible des problématiques qui suscitent l’intérêt de la société, relevant que son importance émane foncièrement de son caractère objectif et participatif.

Il s’agit de la première initiative du genre à être organisée dans l’objectif d’asseoir un espace de débat autour de la réinsertion des détenus, a-t-il mis en avant, notant que la recherche scientifique en tant que levier de tout projet de développement permettra de mettre l’accent sur les composantes de la réinsertion et les convergences entres les différents départements et acteurs concernés, ainsi que d’aboutir à des conclusions qui permettraient de prendre des décisions, d’élaborer des stratégies nationales et/ou de réajuster les politiques nationales dans ce domaine.

Du côté de l’UE, le chef d’équipe et expert senior de l’assistance technique en coordination de projet et réforme de la DGAPR, Pere Yves Diaz, a fait savoir que la Conférence de consensus est une action importante pour intégrer tous les acteurs, soulignant que la réinsertion des détenus est l’affaire de tous.

Saluant les efforts louables consentis par la DGAPR pour la réinsertion des détenus, l’expert européen a mis en exergue la nécessité de l’implication et de la collaboration des autres administrations, de la société civile et des entreprises privées pour rendre possible la meilleure des réinsertions.

Dans cet exercice, le rôle de la recherche scientifique est très important car permettant de disposer d’instruments scientifiques tels que les programmes de traitements et les outils d’évaluation de risque, a-t-il soutenu.

La Conférence nationale de consensus s’inscrit dans le cadre du jumelage institutionnel entre le Maroc et l’UE relatif au renforcement des capacités institutionnelles de la DGAPR.