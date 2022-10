Caravane médicale au profit des femmes pensionnaires de la prison locale de Souk Larbaa

mercredi, 12 octobre, 2022 à 16:53

Souk Larbaa – Une caravane médicale de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus a été organisée, mercredi, au profit des femmes pensionnaires de la prison locale de Souk Larbaa, à l’initiative de la Commission régionale des droits de l’homme de Rabat-Salé-Kénitra.

Organisée en partenariat avec les directions régionales de la santé et de la protection sociale et de la délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) de Rabat-Salé-Kénitra, cet événement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel de la commission régionale du Conseil national des droits de l’Homme, qui a fait du droit à la santé l’un de ses priorités.

Le programme mis en place prévoit l’organisation de plusieurs campagnes médicales dans les établissements pénitentiaires de la région, a fait savoir le membre de la commission, Dr Ahmed Sirbou, notant que cette série de campagnes sont organisées en partenariat avec des acteurs publics et des associations œuvrant dans le domaine de la santé.

Cette initiative s’inscrit, également, dans le cadre de la campagne nationale “Octobre rose” de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus, lancée par le ministère de la santé et de la protection sociale, tout au long de ce mois, sous le thème : “le dépistage précoce, prévention et protection pour votre santé”.

Dans ce contexte, la caravane médicale d’aujourd’hui porte sur le dépistage, la prise en charge et le traitement de ces pathologies chez plus de 80 femmes détenues à la prison locale de Souk Larbaa dont l’âge varie entre 30 et 69 ans, a indiqué le médecin chef du service du réseau des établissements de santé à la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale de Kénitra, Mohammed Lacheheb.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, M. Lacheheb a expliqué que les femmes dont l’âge se situe entre 30 et 49 ans font partie de la population cible pour le dépistage du cancer du col, et celles dont l’âge varie entre 40 et 69 ans font partie de la population cible pour le dépistage du cancer du sein.

Lors de cette caravane, une équipe de quatre médecins, sept infirmiers, deux techniciens de maintenance et une technicienne de radiologie a été mobilisée, en plus d’une unité médicale mobile pour le diagnostic du cancer du sein dépêchée sur place, a-t-il fait remarquer.

Pour sa part, le directeur adjoint de la prison locale de Souk Larbaa, Daim Abdelkader a indiqué que l’organisation de cette caravane s’inscrit dans le cadre des programmes de santé qu’organise régulièrement la DGAPR au profit des détenus.

Elle vient, aussi, marquer l’opérationnalisation des différentes stratégies de la DGAPR visant l’humanisation de l’espace carcéral, a-t-il précisé au micro de M24.

Jeudi, les commissions régionales organiseront une rencontre régionale autour du rapport thématique du CNDH portant sur “l’effectivité du droit à la santé, défis et les voies de renforcement”, en plus de la signature d’un accord de partenariat avec le Conseil régional de l’ordre des médecins de la région Rabat-Salé-Kénitra, indique-t-on.