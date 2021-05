La caravane nationale pour le Sahara marocain dans les établissements pénitentiaires, du 31 mai au 06 novembre (DGAPR)

vendredi, 28 mai, 2021 à 16:04

Rabat – La Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) organise, du 31 mai au 06 novembre prochain, la caravane nationale pour le Sahara marocain dans les établissements pénitentiaires, sous le thème “la cause nationale, une appartenance et une fierté”.

La DGAPR indique, dans un communiqué que l’organisation de cette caravane s’inscrit dans le cadre de ses programmes visant la réhabilitation des pensionnaires, leur réinsertion dans la société et le renfoncement de leur esprit patriotique.

Le coup d’envoi de cette caravane sera donné, lundi prochain, lors d’une cérémonie à la prison locale de Oujda 2 en présence du délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, de plusieurs responsables et acteurs de la société civile qui animeront les différentes activités organisées à cette occasion.

Cette caravane s’inscrit dans le cadre des programmes de réhabilitation organisés par la Délégation générale pour mettre en exergue l’attachement des citoyens pensionnaires des établissements pénitentiaires à l’intégrité territoriale du Royaume, qui se manifeste leurs écrits littéraires et leurs créations artistiques, a indiqué Moulay Driss Aguelmam, directeur de l’Action socioculturelle et de la réinsertion des détenus au sein de la DGAPR, cité dans le communiqué.

Et d’ajouter que les cadres et fonctionnaires de la DGAPR seront chargés d’encadrer les activités de cette caravane avec la contribution de représentants d’établissements, d’instances, et d’associations de la société civile, notant que “cette manifestation a pour objectif d’unir les pensionnaires des établissements pénitentiaires du Royaume autour de la question de l’intégrité territoriale.

La prison locale de Dakhla abritera la cérémonie de clôture de cette caravane, qui coïncidera avec les célébrations du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, conclut le communiqué.