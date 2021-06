La caravane nationale pour le Sahara marocain dans les établissements pénitentiaires fait escale à Fès

mercredi, 23 juin, 2021 à 20:14

Fès – La caravane nationale pour le Sahara marocain dans les établissements pénitentiaires, initiée du 31 mai au 06 novembre prochain sous le thème “la cause nationale, une appartenance et une fierté”, a fait escale, mercredi, à la prison locale Ras El Ma à Fès.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des programmes de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) visant la réhabilitation des pensionnaires, leur réinsertion dans la société et le renfoncement de leur esprit patriotique.

S’exprimant à cette occasion, le directeur régional de la DGAPR Fès-Meknès, Azzedine Chafik, a souligné que cette caravane tend à consolider les programmes de qualification et éducatifs dédiés aux pensionnaires des établissements pénitentiaires, particulièrement ceux centrés sur l’enracinement des valeurs en tant que l’un des piliers de l’insertion dans la société, relevant que cette initiative est également une opportunité pour les cadres et les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et pour les pensionnaires de réitérer leur attachement à l’intégrité territoriale et au glorieux Trône alaouite, garant de l’unité et de la stabilité de la Patrie.

Il a mis en avant ‘’le plein droit des détenus de participer à la défense de la cause nationale, en tant que priorité absolue, afin de consolider leur esprit de citoyenneté et de contribuer à leur qualification, en vue de leur réintégration au sein de la société’’.

Le directeur régional de la DGAPR est revenu sur le périple de cette caravane, lancée depuis Oujda, passant par 18 autres établissements pénitentiaires à travers le Maroc, dont Ras Ma à Fès et Toulal 2 à Meknès, relevant de la région Fès-Meknès, avant d’arriver à la prison locale de Dakhla.

La caravane nationale pour le Sahara marocain dans les établissements pénitentiaires, à laquelle participeront plus de 5.000 pensionnaires de différents âges, sera encadrée par quelque 18 fonctionnaires et cadres de la DGAPR, a rappelé M. Chafik.

Cette escale à la prison locale Ras El Ma a été marquée par une panoplie d’activités, autour de la cause nationale, dont un documentaire sur la caravane nationale, des lectures poétiques et des activités artistiques présentées par les pensionnaires, outre la remise des prix aux vainqueurs des compétitions sportives et artistiques.

Selon la DGAPR, cette manifestation a pour objectif aussi d’unir les pensionnaires des établissements pénitentiaires du Royaume autour de la question de l’intégrité territoriale.

La prison locale de Dakhla abritera la cérémonie de clôture de cette caravane, qui coïncidera avec les célébrations du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.