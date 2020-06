Cartes grises et permis: les reçus de dépôt de dossiers valables jusqu’au 15 juillet 2020

vendredi, 12 juin, 2020 à 21:25

Rabat – Les reçus de dépôt des dossiers de cartes grises et de permis de conduire, délivrés par les centres d’immatriculation, ayant expiré entre le 17 mars et le 15 juin 2020, resteront valables jusqu’au 15 juillet 2020, a indiqué l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA).

Les documents concernés sont les reçus de dépôt de dossiers de cartes grises ayant trait à l’immatriculation des véhicules, au transfert et à l’échange, les reçus de dépôt liés à la préparation ou l’échange d’un équivalent de permis de conduire, ainsi que les permis de conduire provisoires à la suite de la réussite de l’examen, précise l’agence dans un communiqué.

L’Agence nationale de la sécurité routière invite, à cet égard, l’ensemble des publics et des citoyens concernés à réserver leur rendez-vous via le portail électronique khadamat.narsa.gov.ma avant le 15 juillet, afin de retirer leurs cartes électroniques, déposer leurs dossiers ou demander leurs documents administratifs (permis de conduire ou carte grise).

Cette mesure qui s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des mesures préventives prises par les autorités publiques compétentes afin de contrer la propagation de l’épidémie de Covid-19, vise à réussir la reprise progressive des services de l’agence et à garantir la continuité de la prestation des services rendus aux usagers, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, et à contribuer à préserver la sécurité des usagers, des fonctionnaires et des employés.