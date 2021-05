Cas de mucormycose en Inde: Aucune raison de paniquer (médecin)

samedi, 29 mai, 2021 à 17:45

Rabat- La mucormycose, une infection fongique observée au cours des dernières semaines chez un nombre croissant d’anciens malades du coronavirus en Inde, n’est pas un fait nouveau, en ce sens qu’elle a été diagnostiquée pour la première fois il y a près d’un siècle et demi, a indiqué Dr. Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en systèmes et politiques de santé.