Casablanca : 1ère Opération à cœur ouvert au profit d’un ex-ramediste après l’entrée en vigueur de la généralisation de la couverture médicale

vendredi, 2 décembre, 2022 à 20:03

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a signé, vendredi à Rabat, des conventions de partenariat avec 14 associations, dont 8 œuvrant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et 6 travaillant dans la protection des droits de la femme au travail, et ce au titre de l’année 2022.