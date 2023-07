Casablanca: Adoption en Conseil d’administration des rapports moral et financier de la FRDISI

jeudi, 6 juillet, 2023 à 11:37

Casablanca – Le Conseil d’administration de la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI), a approuvé à l’unanimité de ses membres, mercredi à Casablanca, l’ensemble des points à l’ordre du jour de cette réunion.

Présidé par M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi et président de la FRDISI, le Conseil d’administration a approuvé les rapports moral et financier de la Fondation, le plan d’action de la FRDISI, ainsi que la proposition d’augmentation de la valeur du mobilier et de l’immobilier appartenant à celle-ci.

Le rapport moral revient sur les projets de recherche et de développements réalisés avec les partenaires de la Fondation, l’entreprenariat avec la caravane Maroc Innov, ainsi que les forums d’entreprenariat mis en place par la FRDISI dans plusieurs régions du Royaume, et la caravane propriété industrielle créative et innovation.

Le rapport a présenté également les marques déposées par la FRDISI pour les porteurs de projets, les projets financés par la Fondation dans toutes les régions du pays, ainsi que d’autres actions sociales, telles que la distribution de vélo électriques au profit de personnes en situation de handicap.

Le Conseil a également approuvé la réalisation, par la Fondation, d’un centre futur technologique numérique intelligent, d’incubation des très petite entreprise (TPE) à Mohammedia, qui a pour but de faciliter le transfert de technologie, d’augmenter l’efficacité des processus industriels, de diminuer le nombre d’interventions humaines de maintenance et d’accélérer la compétitivité et augmenter la productivité.

Ce centre, situé au cœur de la zone industrielle de Mohammedia, comprend une école d’ingénierie (Suptech Santé), un centre de recherche de développement et d’innovation, une plateforme d’incubation, une plateforme des jeunes et une résidence de proximité.

Intervenant à cette occasion, M. Azoulay a souligné l’approche novatrice adoptée par la Fondation qui, tout en sortant des sentiers battus, apporte des solutions efficaces aux défis actuels.

La FRDISI s’emploie à former “des professionnels plus que des académiciens (…) des personnes qui sont capables d’offrir une technique, une maîtrise et une expertise dans des métiers qui sont aujourd’hui très largement difficiles”, a dit M. Azoulay, ajoutant qu’il s’agit d’une “logique assez novatrice, qui parait correspondre à ce dont notre pays peut avoir besoin”.

“La Fondation est un modèle qu’il faut cloner et un logiciel auquel il faut s’intéresser”, a insisté le président de la FRDISI, soulignant que ce modèle “peut cloner dans d’autres secteurs dont nous savons les déficits”.

Pour sa part, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a affirmé l’importance de l’approche adoptée par la Fondation en matière de formation, vu les “menaces et opportunités” que représente le développement technologique que connait le secteur de la santé.

De son côté, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a félicité la FRDISI pour “la qualité des projets réalisés”, notant que “ces résultats sont le fruit d’un travail de terrain acharné pour que le Royaume puisse réaliser son plein potentiel”.

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a salué, pour sa part, l’effort d’inclusion fourni par la Fondation au profit de jeunes diplômés et non-diplômés, porteurs de projets, pour le développement socio-économique du pays.

Le Conseil d’administration a été marqué par la présence notamment de Mohamed Derdouri, Wali chargé de la coordination nationale de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), l’un des partenaires clef de la Fondation, du président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, du Secrétaire général de la FDRISI, Mohamed Fikrat, et du président délégué de la FRDISI, Hicham Medromi, ainsi que d’acteurs dans les domaines de la santé, de la recherche, de l’industrie et de l’innovation.